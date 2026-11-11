Новую экспозицию "Флоратопия" открыли на площадке "Биокластера" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Новая экспозиция "Флоратопия" появилась в "Биокластере" Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Выставка разместилась в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ, передает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут больше узнать о разных растениях, их роли в мире и использовании в повседневности, экологии и экономике. Все разделы выставки оформлены в виде городских районов с домами и улицами.

При этом в новых экспозициях "Биокластера" можно не только рассматривать экспонаты, но и посещать интерактивные зоны, чтобы работать с интересующими предметами. Все актуальные данные о них получают сотрудники Биомузея, а затем делятся ими с гостями.

В "Квартале цветения" можно увидеть стеклянные витрины с энтомологической коллекцией и ольфакторными элементами. Раздел рассказывает об исследовании, которое проводилось на базе Биологического музея. Специалисты создавали аромат, который привлекал бы разных насекомых.

Для этого ботаникам было необходимо изучить цветы и понаблюдать за насекомыми. Всего были исследованы 682 растения. В результате появились три особые ароматические формулы.

Изучены также сортовые родословные. На основе материалов о происхождении культурных растений и их родственников ученые составили схемы, которые затем стали целыми конструкциями, представленными в экспозиции.

Таким образом исследователи хотели изучить историю растений. Информация об их эволюции есть не во всех источниках, поэтому схемы позволяют узнать об утраченных сортах. Для достижения результата ботаники проанализировали свыше тысячи научных публикаций.

"Аллея селекции" демонстрирует конструкции, аналогов которым нет в мире. Схемы показывают изменения диких растений под влиянием человека. Они меняли формы, размеры и цвет, превращаясь в уже известные всем сорта. Гостям предлагается рассмотреть результаты этой работы и сравнить схемы с представленными на выставке живыми растениями.

В зоне "Андеграунд" посетители узнают, какую роль для растений играет почва. Новейшие технологии помогут изучить образцы и расскажут о влиянии минералов и микроорганизмов на физиологию растений. Раздел о гидропонике продемонстрирует, как можно управлять минеральным питанием.

Зона "Агрополис" расскажет, как человек использует растения в текстильной и пищевой промышленности, а также в иных областях. Там разместили интересные экспонаты, узнать о которых поможет обоняние.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. По его словам, ежегодно территорию посещают порядка 30 миллионов человек, а на площадках проходит около 1 600 мероприятий.

