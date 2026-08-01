Собянин: ВДНХ станет главным культурно-просветительским пространством России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Главная выставка страны 1 августа празднует 87 лет со дня основания. Ежегодно территорию ВДНХ посещают около 30 миллионов гостей, а на площадках проходит порядка 1 600 мероприятий.

С 2014 года на ВДНХ реализуется программа "Возрождение ВДНХ". Ее главная задача – вернуть выставке ее историческое величие и открыть новые возможности для горожан, отметил градоначальник.

Из 49 объектов культурного наследия федерального значения реставрацию завершили уже на 42. Летом 2025 года работы закончили на павильоне № 67 "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), павильоне № 6 "Химия" (бывший Литовской ССР) и павильоне № 35 "Главтабак".

Ключевое событие 2026 года – завершение строительства конгрессно-выставочного центра "ВДНХ ЭКСПО". Он станет главной площадкой столицы для форумов, конгрессов, выставок, конференций и концертов – более 150 масштабных мероприятий ежегодно. Комплекс объединит реконструированный 75-й павильон, отреставрированный павильон № 70, а также новые павильоны № 69 и № 20.

Конгрессно-концертно-театральный зал на 2 240 посадочных мест интегрируют в объект культурного наследия – павильон № 70. Конгресс-центр с залом на одну тысячу мест станет частью павильона № 69.

Уникальность проекта, по словам Собянина, заключается в интеграции в сложившийся архитектурный ансамбль, мультиформатности и применении передовых строительных технологий.

Среди ярких событий прошедшего года – выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", которая собрала 115 произведений и свыше 330 тысяч посетителей. Также в павильоне "Рабочий и колхозница" прошла выставка Музея Москвы "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х" – более 200 живописных, скульптурных и графических работ.

В 2026 году на финишную прямую вышла реставрация кафе "Лето" (бывшая "Чайная", строение № 518). В ближайшие два года планируется полностью завершить восстановление ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан", строение № 284), павильона № 62 "Охрана природы" (бывший "Строительные материалы") и павильона № 64 "Оптика" (бывший Ленинграда и Северо-Запада).

Продолжается и развитие Биокластера – первого в России подобного проекта под эгидой Биологического музея имени К.А. Тимирязева, объединяющего все разделы биологии. Он открылся летом 2025 года. Сейчас для посетителей доступны павильон № 28 "Пчеловодство" с интерактивной экспозицией "Жужжащий мир" и павильон № 31 "Геология" с выставкой "12 признаков живого".

Осенью 2026 года в павильоне № 1 "Центральный" откроется новая выставка, посвященная связи русского академического искусства и театра. В ноябре Международная выставка по архитектуре, реставрации, культуре и археологии "АРКА" станет первой экспозицией павильона № 20. А в 2027 году в павильоне № 1 "Центральный" начнет работу экспозиция Государственного Эрмитажа.

Ранее на ВДНХ стартовал летний танцевальный сезон, в рамках которого проходят бесплатные занятия для всех желающих. В частности, по вторникам и четвергам можно посетить бесплатные занятия по бачате на площади у входа в парк развлечений "Орион".