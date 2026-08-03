МВД предупредило о риске девиантного поведения у подростков из-за коротких видео

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Короткие видеоролики в социальных сетях могут повышать риск развития девиантного поведения у подростков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве пояснили, что в подобных роликах могут содержаться сцены насилия и другой деструктивный контент. В то же время подростки не всегда способны критически оценивать такую информацию, что может негативно сказаться на их поведении.

Кроме того, в министерстве заявили, что руководство Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) знало о возможном негативном влиянии формата Reels на психическое состояние детей и их пищевое поведение, однако не стало менять алгоритмы из-за опасений потерять доходы от рекламы.

Также в МВД напомнили, что генеральные прокуроры штатов Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси подали на организацию иски на общую сумму около 1,4 триллиона долларов.

Ранее врач-офтальмолог Сино Гозиев предупредил, что короткие видеоролики вроде Reels и Shorts сами по себе не портят зрение, но могут вызывать "ложную близорукость" и дискомфорт. Специалист отметил, что при просмотре снижается частота моргания – до 5–7 раз в минуту.

Это провоцирует нарушение целостности слезной пленки. Кроме того, постоянная фокусировка на близком расстоянии и мелькание интерфейса вызывают спазм цилиарной мышцы.