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03 августа, 15:52

Транспорт

Поезд, посвященный думским выборам, запустили на Кольцевой линии метро

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

На Кольцевой линии столичного метрополитена начал курсировать тематический состав, посвященный выборам депутатов Государственной думы. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Поезд оформлен в цветах российского триколора, каждый вагон сопровождается наглядными иллюстрациями. В пути пассажиры могут познакомиться с историей становления и развития российской избирательной системы начиная с 862 года. Экспозиция рассказывает об организации выборов в России, их принципах и традициях, а также о современных стандартах избирательной системы.

Кроме того, в вагонах представлена информация о цифровых сервисах и системе общественного контроля за выборами, а также о различиях между организацией голосования в России и в других странах. Тематический состав будет курсировать по Кольцевой линии до 30 сентября.

Ранее в честь выборов депутатов ГД 9-го созыва появилась в продаже тематическая транспортная карта "Тройка". На карте изображена символика, а также информирование о предстоящих трех днях голосования. Голосование на выборах в ГД пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

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