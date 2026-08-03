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03 августа, 16:51

Шоу-бизнес

Певец Гуров посоветовал Савичевой не обращать внимания на хейтеров

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Певец Илья Гуров в беседе с "Газетой.ру" поддержал решение Юлии Савичевой отказаться от личного ведения соцсетей из-за негативных комментариев.

Ранее певица заявила, что больше не будет лично вести блог из-за критики ее внешности и творчества. Отныне публикации будут делать представители ее команды.

По мнению Гурова, Савичева сделала правильный выбор, когда отказалась от прежнего образа и начала развиваться в том направлении, которое ей действительно близко. Он отметил, что артистка всегда была связана с рок-музыкой, а сейчас, имея большой опыт, поддержку аудитории и успешную карьеру, может позволить себе экспериментировать.

"Юлия Савичева – это яркий пример того, как не нужно бояться держаться за прошлый образ, идти на поводу у аудитории и ломать себя", – сказал Гуров.

Певец добавил, что недовольные зрители и хейтеры были всегда, однако они не должны становиться причиной отказа от собственных желаний. По его словам, артист должен оставаться в гармонии с собой, иначе попытки соответствовать чужим ожиданиям могут привести к потере индивидуальности.

Гуров признался, что сам регулярно сталкивается с негативными комментариями в интернете. По его словам, пользователи критикуют его за внешность, голос и творчество, однако попытки изменить себя ради чужого мнения могут только навредить.

Ранее американская певица Ариана Гранде объявила, что возьмет паузу от публичной деятельности после завершения концертного тура Eternal Sunshine. Тур закончится 1 сентября выступлением в Лондоне. В то же время общественность обратила внимание на состояние здоровья певицы после выхода клипа Petal и одноименного альбома 31 июля. Однако представитель артистки подчеркнул, что она стремится завершить тур на высокой ноте.

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