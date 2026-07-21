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21 июля, 18:38

Шоу-бизнес

Актриса Самбурская послала матом поклонницу из-за записки в букете

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Актриса и певица Настасья Самбурская резко отреагировала на записку, которую поклонница вложила в подаренный ей после спектакля букет. Видео с реакцией артистка опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает "Газета.ру".

В записке фанатка посоветовала Самбурской заморозить яйцеклетки и сопроводила это предложение фразой: "Букет яйцеклетки и сперматозоиды. Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно". На такой совет артистка ответила поклоннице нецензурной бранью.

Ранее Самбурская отсудила 3 миллиона рублей у блогера из проекта "Немагия". Поводом для иска стали ложные утверждения о том, что звезда "Универа" якобы занимается эскортом.

Несмотря на решение кемеровского суда, признавшего сведения порочащими, и блокировку контента, блогер повторно опубликовал скандальные видео на различных платформах. Помимо компенсации морального вреда, ответчик обязан возместить судебные расходы.

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