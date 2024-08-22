22 августа, 21:28Шоу-бизнес
Актриса Настасья Самбурская рассказала, что выходит замуж
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Актриса и певица Настасья Самбурская заявила, что выходит замуж. Об этом сообщает Life.ru.
"Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет", — написала она в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), опубликовав видео, где видно кольцо.
Возлюбленный мужчина артистки сделал ей предложение прямо на съемочной площадке. Как отметила Самбурская, она догадывалась, что дело шло к свадьбе.
Дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман ранее выложила снимок с возлюбленным на 7 лет старше нее. Она публично поздравила возлюбленного с днем рождения.
До этого певец Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".
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