Актриса Настасья Самбурская рассказала, что выходит замуж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса и певица Настасья Самбурская заявила, что выходит замуж. Об этом сообщает Life.ru.

"Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет", — написала она в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), опубликовав видео, где видно кольцо.

Возлюбленный мужчина артистки сделал ей предложение прямо на съемочной площадке. Как отметила Самбурская, она догадывалась, что дело шло к свадьбе.

Дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман ранее выложила снимок с возлюбленным на 7 лет старше нее. Она публично поздравила возлюбленного с днем рождения.

До этого певец Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

