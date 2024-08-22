Дочь певицы Веры Брежневой выложила снимок с возлюбленным на 7 лет старше нее

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sswlvix

Дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман публично поздравила возлюбленного с днем рождения. Пост опубликован на странице девушки в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает сайт StarsMag.

Текст 14-летняя Киперман дополнила совместной фотографией. На снимке она в черном кружевном платье, а ее избранник в белой рубашке и брюках.

По информации портала Super, молодого человека зовут Андрей Бенедиктов. Он старше дочери Брежневой на семь лет. Пара встречается уже около двух лет.

Ранее певец Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да". Также девушку замечали в компании Лепса на афтерпати Петербургского международного экономического форума. Друзья артиста подтвердили информацию об их отношениях.