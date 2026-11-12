Международный форум "Армия" в 2027 году проводиться не будет

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Международный военно-технический форум "Армия" исключен из перечня международных выставок продукции военного назначения, которые планируется провести на территории России в 2027 году. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

"В перечне международных выставок продукции военного назначения <…> позиции, касающиеся Международного салона вертолетной техники и авиационных систем и Международного военно-технического форума "Армия-2027" исключить", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что министерства обороны России и Казахстана подписали план двустороннего сотрудничества на 2027 год. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что военное сотрудничество Москвы и Астаны активно расширяется.

По его словам, в двустороннем формате особый упор делается на оперативную и боевую подготовку войск. РФ и Казахстан регулярно ведут переговоры о координации оборонной политики.