Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 12:21

Политика

Министерства обороны России и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027 год

Фото: 123RF.com/alexis84

Министерства обороны России и Казахстана подписали план двустороннего сотрудничества на следующий год. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Астане. Подписи под документом поставили министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов.

Белоусов отметил, что военное сотрудничество Москвы и Астаны активно расширяется. О развитии связей, по оценке министра, говорит увеличение количества совместных мероприятий и появление новых сфер взаимодействия. В двустороннем формате особый упор делается на оперативную и боевую подготовку войск.

"Осуществляем обучение военнослужащих, регулярно проводим совместные консультации по широкому спектру вопросов военной деятельности", – пояснил глава российского военного ведомства.

Отдельно он остановился на работе российских испытательных полигонов, расположенных в Казахстане. По его словам, республика качественно обеспечивает их функционирование, что дает возможность создавать вооружение в интересах обеих стран. Белоусов подчеркнул, что Россия и Казахстан на регулярной основе ведут переговоры о координации оборонной политики.

Глава военного ведомства Казахстана, в свою очередь, сообщил, что возглавляемое им министерство придает особое значение развитию отношений с российскими коллегами. Он также поздравил Белоусова и российскую делегацию с Днем народного единства.

Ранее Владимир Путин назвал отношения Москвы и Астаны дорогой с двусторонним движением. Глава государства отметил, что его особенно радует развитие гуманитарных контактов между странами. В настоящее время в российских вузах учатся 60 тысяч студентов из Казахстана.

Читайте также


политикабезопасность

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика