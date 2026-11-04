Министерства обороны России и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027 год

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Министерства обороны России и Казахстана подписали план двустороннего сотрудничества на следующий год. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Астане. Подписи под документом поставили министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов.

Белоусов отметил, что военное сотрудничество Москвы и Астаны активно расширяется. О развитии связей, по оценке министра, говорит увеличение количества совместных мероприятий и появление новых сфер взаимодействия. В двустороннем формате особый упор делается на оперативную и боевую подготовку войск.

"Осуществляем обучение военнослужащих, регулярно проводим совместные консультации по широкому спектру вопросов военной деятельности", – пояснил глава российского военного ведомства.

Отдельно он остановился на работе российских испытательных полигонов, расположенных в Казахстане. По его словам, республика качественно обеспечивает их функционирование, что дает возможность создавать вооружение в интересах обеих стран. Белоусов подчеркнул, что Россия и Казахстан на регулярной основе ведут переговоры о координации оборонной политики.

Глава военного ведомства Казахстана, в свою очередь, сообщил, что возглавляемое им министерство придает особое значение развитию отношений с российскими коллегами. Он также поздравил Белоусова и российскую делегацию с Днем народного единства.

Ранее Владимир Путин назвал отношения Москвы и Астаны дорогой с двусторонним движением. Глава государства отметил, что его особенно радует развитие гуманитарных контактов между странами. В настоящее время в российских вузах учатся 60 тысяч студентов из Казахстана.