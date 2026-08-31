Путин назвал отношения РФ и Казахстана дорогой с двусторонним движением

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Отношения между Россией и Казахстаном являются дорогой с двусторонним движением. Об этом заявил Владимир Путин в рамках встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.

"У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам, есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить", – отметил российский лидер.

Лидер РФ подчеркнул, что его особенно радует развитие гуманитарных контактов между странами. Он напомнил, что в вузах России сейчас учатся 60 тысяч студентов из Казахстана. Также Путин сообщил, что недавно в Омске открылся филиал ведущего казахстанского высшего учебного заведения.

Кроме того, Путин поздравил президента Казахстана с результатами выборов в парламент. Он отметил, что итоги голосования подтверждают поддержку курса Токаева на развитие республики. По его словам, граждане также проголосовали за решение широкого круга вопросов, связанных с социальной жизнью и поддержкой уровня жизни в Казахстане.

В свою очередь, Токаев заявил, что Россия останется для республики основным инвестиционным и торговым партнером. По его словам, торговля между странами развивается с опережением. Даже имеется прирост по сравнению с 2025 годом, сказал он.

Президент Казахстана также подчеркнул, что казахи никогда не находились в конфликте с русскими с точки зрения межрелигиозных отношений и каких-либо политических взаимоотношений. Он подчеркнул, что гуманитарные отношения между странами формировались многие годы.

При этом Токаев уточнил, что в истории взаимоотношений русских и казахов были лишь некоторые хозяйственные споры.

Российский президент находится в Бишкеке для участия в мероприятиях саммита ШОС. Глава РФ пробудет в Киргизии до 1 сентября. Планируется, что Путин проведет 9 двусторонних встреч.

