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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" оценил возможность проведения трехстороннего саммита по Украине.

Он заявил, что сообщения о таком саммите могут быть недостоверными, поскольку СМИ публикуют "утки".

"Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими утками", – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что при обсуждении украинского вопроса следует исходить из реалий, складывающихся на фронтах. Он напомнил, что основы внешней политики России определяет Владимир Путин, и призвал помнить, кто возглавляет переговорную группу.

Ранее СМИ сообщили, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта.

По данным журналистов, американские официальные лица уже проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трехсторонний саммит.

