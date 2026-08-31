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31 августа, 21:18

Политика

Песков оценил возможность трехстороннего саммита по Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" оценил возможность проведения трехстороннего саммита по Украине.

Он заявил, что сообщения о таком саммите могут быть недостоверными, поскольку СМИ публикуют "утки".

"Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими утками", – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что при обсуждении украинского вопроса следует исходить из реалий, складывающихся на фронтах. Он напомнил, что основы внешней политики России определяет Владимир Путин, и призвал помнить, кто возглавляет переговорную группу.

Ранее СМИ сообщили, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта.

По данным журналистов, американские официальные лица уже проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трехсторонний саммит.

Песков заявил, что встреча Путина с главой ЦРУ не планировалась

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Сюжет: Переговоры по Украине
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