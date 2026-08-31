31 августа, 21:18Политика
Песков оценил возможность трехстороннего саммита по Украине
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" оценил возможность проведения трехстороннего саммита по Украине.
Он заявил, что сообщения о таком саммите могут быть недостоверными, поскольку СМИ публикуют "утки".
"Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими утками", – сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что при обсуждении украинского вопроса следует исходить из реалий, складывающихся на фронтах. Он напомнил, что основы внешней политики России определяет Владимир Путин, и призвал помнить, кто возглавляет переговорную группу.
Ранее СМИ сообщили, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта.
По данным журналистов, американские официальные лица уже проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трехсторонний саммит.
Песков заявил, что встреча Путина с главой ЦРУ не планировалась