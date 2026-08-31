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31 августа, 18:59

Общество

В Подмосковье спасатели помогли застрявшим на сосне мужчине и его коту

Фото: vk.ru/mosoblspas

В Дмитровском округе спасатели помогли 28-летнему мужчине и его коту, застрявшим на высокой сосне. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел в СНТ "Прогресс". Молодой человек забрался на дерево, чтобы снять питомца, но не смог спуститься из-за сломанных сучков. При этом высота сосны достигала уровня четырехэтажного дома.

Сигнал о происшествии поступил в "Систему 112" от родственницы потерпевшего. На место выехали сотрудники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части. Прибывшие спасатели выяснили, что, пока мужчина пытался дотянуться до кота, животное сорвалось, однако удачно приземлилось на нижние ветви.

Сначала спасатели планировали использовать автолестницу, однако подъехать вплотную не позволили дорожные условия. Тогда они развернули трехколенную лестницу. Следуя инструкциям, мужчина осторожно спустился на землю. За ним самостоятельно, ловко перебирая лапами, спустился и кот.

В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина и его питомец благополучно вернулись на землю.

Ранее в Белгородской области пожарные спустили с дерева девочку и котенка, которого она хотела спасти. Перепуганное животное вскарабкалось еще выше в тот момент, когда спасительница приблизилась к нему. В результате ребенок забрался слишком высоко и спуститься обратно уже не смог. Сотрудники МЧС установили лестницу и помогли подростку вернуться на землю. Также они спасли кота.

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