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31 августа, 19:17 (обновлено 31.08.2026 20:05)

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CNBC: министры финансов США и России обсудили мирный план Трампа

Министры финансов США и России обсудили мирный план Трампа

Фото: MAX/"Минфин России"

Министры финансов США Скотт Бессент и России Антон Силуанов провели встречу, в ходе которой обсудили мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщила журналистка телеканала CNBC Меган Касселла, ссылаясь на представителя Минфина Соединенных Штатов.

В свою очередь, Минфин РФ в мессенджере MAX подтвердил встречу глав ведомств. В министерстве уточнили, что диалог состоялся на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20" в Эшвилле (США).

По данным ведомства, на встрече Бессент и Силуанов обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20".

Ранее западные СМИ сообщали, что председатель комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук – младший якобы может стать посредником в переговорах по Украине. Утверждалось, что во время поездки на ПМЭФ он провел "тихие" переговоры с советником президента России Антоном Кобяковым.

Однако сам Кук никак не прокомментировал эти слухи и не стал отвечать на вопрос о том, поручал ли ему Трамп провести переговоры.

После этого помощник российского лидера Юрий Ушаков обратил внимание на заявления СМИ о том, что РФ и США якобы ведут "тихую дипломатию". Он подчеркнул, что дипломатия, как правило, всегда ведется по-тихому.

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