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18 августа, 15:45

Политика

Ушаков заявил, что дипломатия обычно ведется по-тихому

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя публикации СМИ о том, что РФ и США якобы ведут "тихую дипломатию".

"Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления", – сказал Ушаков журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее журналисты писали, что глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук во время визита на Петербургский международный экономический форум провел переговоры с представителями Кремля. Сам Кук это никак не прокомментировал и отказался отвечать на вопрос, давал ли ему поручение о проведении консультаций американский президент Дональд Трамп.

Также СМИ со ссылкой на знакомых с этим вопросом лиц указывали, что Соединенные Штаты надеются, что новые переговорщики, такие как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика по Украине.

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