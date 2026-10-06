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06 октября, 23:19

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РИА Новости: подросток напал с ножом на фельдшера в центре Москвы

Подросток напал с ножом на фельдшера в центре Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Несовершеннолетний напал с ножом на фельдшера скорой помощи и ранил его в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации ТАСС, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсеенко. Бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина.

"Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом. Один пострадал", – сказал собеседник агентства.

Подростка задержали, после чего его доставили в психиатрическую больницу. Уточняется, что несовершеннолетний состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предварительно, он испугался, что медики заберут его маму. Женщину также доставили в специализированное учреждение.

В начале сентября у церкви святых Жен-Мироносиц в Марьине неадекватный мужчина приставал к прихожанам, после чего с лопатой напал на прибывших по вызову врачей.

Злоумышленник успел несколько раз ударить по голове девушку-фельдшера, но был застрелен случайным прохожим из травматического оружия. Уголовное преследование москвичу, применившему пистолет, не грозит. По данным СМИ, он имеет действующую лицензию.

По информации журналистов, убитый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Местные жители знали его как прихожанина с особенностями психики, однако до этого он вел себя спокойно.

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