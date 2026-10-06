Фото: MAX/"Петровка, 38"

Конфликт между охранниками в Москве закончился стрельбой. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба столичной полиции в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел в Западном Бирюлеве. Между охранниками предприятия на улице Подольских Курсантов возник конфликт, который перерос в вооруженное нападение.

Во время ссоры один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону другого. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценили его вред здоровью как легкий.

Подозреваемым оказался 60-летний приезжий. Его задержали на улице Подольских Курсантов. У мужчины изъяли оружие и отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Фигуранту выдали подписку о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Красногорске. Полицейские задержали мужчину, который во время уличного конфликта несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего карабина.

Инцидент произошел 20 сентября у магазина на Заводской улице. Предварительно, между двумя гражданами произошла словесная перепалка. Один из них достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и сделал несколько выстрелов в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.