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Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в избиении водителя троллейбуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По данным ведомства, нападение произошло днем 20 ноября. Подростки ехали в салоне троллейбуса, который остановился на остановке общественного транспорта у одного из домов на проспекте Ветеранов.

Из хулиганских побуждений они набросились на водителя и нанесли ему несколько ударов ногой по голове, туловищу и конечностям. После этого нападавшие скрылись с места преступления. Вскоре их задержали. Ими оказались двое подростков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Водителю троллейбуса после избиения потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Забайкалье было возбуждено уголовное дело о разбое после нападения на 17-летнего юношу. По данным следствия, двое 30-летних жителей договорились похитить автомобиль, принадлежавший подростку. Злоумышленники, находясь в нетрезвом состоянии, обманом выманили молодого человека из квартиры на лестничную площадку.

После того как юноша отказался отдавать ключи, мужчины избили его. Из опасений за собственную безопасность молодой человек передал нападавшим ключи от автомобиля стоимостью 800 тысяч рублей. Мужчины уехали на похищенной машине, но впоследствии были задержаны сотрудниками полиции. Оба фигуранта арестованы.

