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Не менее 19 человек пострадали при отравлении угарным газом в церкви в общине Бад-Грененбах в баварском регионе Альгой. Об этом сообщил портал Focus-online со ссылкой на полицию.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность системы отопления.

На месте происшествия развернута масштабная операция: работают медики, пожарные расчеты и сотрудники полиции. В правоохранительных органах отметили, что точные обстоятельства произошедшего пока не выяснены.

Ранее не менее 15 человек отравились хлором в парке развлечений и отдыха в немецком городе Брюль. По предварительной информации, причиной утечки хлора стал технический дефект в бассейне отеля, расположенного на территории парка.

Пострадавшие жаловались на раздражение дыхательных путей и боли в горле. Четырех человек госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

