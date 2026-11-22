Фото: MAX/"Прокуратура Калужской области"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах возбудили после падения двух рабочих с крыши строящегося здания в Калуге. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Инцидент произошел 21 ноября на улице Верховой во время кровельных работ. Один из мужчин погиб от полученных травм на месте, второго доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее в Тюмени 16-летний подросток упал в вентиляционную шахту с высоты 22-го этажа. По факту происшествия прокуратура возбудила уголовное дело и организовала проверку действий управляющей компании.

Врачи ОКБ № 2 боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось из-за тяжести полученных травм. Департамент здравоохранения Тюменской области подтвердил гибель молодого человека.