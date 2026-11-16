Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Тюмени 16-летний подросток упал в шахту лифта и выжил. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, заявили ТАСС в региональном Депздраве.

Инцидент произошел 14 ноября. По данным СМИ, юноша упал в шахту лифта с 22-го этажа.

Вызов поступил бригаде скорой помощи в 16:09 по местному времени, она прибыла на место через 12 минут. После осмотра и оказания первой помощи пострадавшего доставили в областную клиническую больницу № 2. Пациент находится в профильном отделении, где ему оказывается вся необходимая помощь, уточнили в ведомстве.

Ранее восьмилетняя жительница Тувы сорвалась с горы во время выпаса овец вместе с отцом. Полученные травмы оказались для ребенка смертельными. Следователи организовали проверку для установления обстоятельств гибели несовершеннолетней.