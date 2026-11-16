Фото: Москва 24/Никита Симонов

Телеведущий Леонид Якубович пилотирует самолеты не реже одного раза в месяц. Об этом он рассказал в интервью "Газете.ру".

Якубович отметил, что за штурвалом чувствует себя совершенно иначе, попадая будто в иное измерение. По его словам, сейчас он выполняет самостоятельные полеты реже, чем раньше, но является инструктором на тренажере Boeing-737.

Телеведущий обучался в Калужском авиационном училище и учебно-тренировочном центре в Быково. У него есть сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации, он может быть вторым пилотом на самолете Як-40. За свою жизнь Якубович также освоил пилотирование нескольких вертолетов и самолетов.

Ранее Якубович признался, что не представляет себе жизни без усов. Он рассказал, что сбрил их лишь однажды, но это было настолько дискомфортно, что ему пришлось нарисовать их карандашом. Телеведущий сравнил это чувство с хождением без нижнего белья.

