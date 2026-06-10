Якубович сравнил жизнь без усов с хождением без трусов

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Телеведущий Леонид Якубович признался, что однажды сбрил свои "фирменные" усы и испытал ощущение, будто остался без трусов. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

Так Якубович ответил на вопрос журналиста, возникало ли у него когда-нибудь желание избавиться от усов, которые стали неотъемлемой частью его образа.

Телеведущий поделился, что однажды уже сбривал усы и запомнил это навсегда. По словам Якубовича, дискомфорт оказался настолько сильным, что в итоге он даже нарисовал себе их карандашом.

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