Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки

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Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Его магнитуда составила 5,2 балла, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки произошли в 16:45 по московскому времени в 156 километрах к югу-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг был выявлен на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушений не приходило.

Ранее землетрясение произошло в районе побережья Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 51-м километре к северу от города Генерал-Санто. Изначально магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. По данным китайского сейсмологический центра, магнитуда составила 7,9.

По последним данным, 53 человека погибли. Посольство России на Филиппинах заявило, что информация о пострадавших россиянах не поступала.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что популярные курорты не были задеты землетрясением.

