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06 августа, 20:24

Общество

Врачи в Шанхае спасли российского туриста от острого инфаркта

Фото: legion-media.com/Newscom/Beijing Youth Daily

Российский турист, отдыхавший в китайском Шанхае, был спасен от острого инфаркта миокарда местными врачами. Об этом сообщает новостное агентство Xinhua.

Уточняется, что 54-летний россиянин внезапно почувствовал острую боль в области груди. Персонал гостиницы помог ему добраться до местной больницы.

Основной трудностью для китайских медиков стала предоперационная коммуникация с пациентом, так как он и его супруга не могли говорить ни по-китайски, ни по-английски. В итоге врачу пришлось общаться с мужчиной через переводчик в телефоне.

Во время беседы пациента и его супругу проинформировали о предстоящем лечении, после чего они подписали добровольное согласие на хирургическое вмешательство. Операция прошла штатно, россиянин быстро восстановился.

Ранее в Таиланде врачи отказывались помогать впавшей в кому российской туристке без предоплаты. Она перенесла две остановки сердца и около 40 минут провела без медицинской помощи, пока ее подруги ездили в отель за деньгами.

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