27 мая, 11:34

Московские врачи спасли мужчину с опухолью сердца размером с теннисный мяч

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи московской больницы имени В. В. Вересаева спасли пациента с сердечной опухолью размером с теннисный мяч. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Во время диспансеризации 46-летний мужчина пожаловался на одышку и учащенное сердцебиение. УЗИ сердца выявило огромное образование, которое почти полностью заполняло левое предсердие и мешало нормальному кровотоку.

Раньше мужчина не обращался с этими жалобами в поликлинику и не проходил обследования. После обнаружения опухоли он поступил в больницу для проведения операции.

"Особенность этого случая – размер опухоли. Она была размером с теннисный мяч, очень крупная для миксомы сердца, перекрывала митральный клапан и мешала сердцу работать", – сказал заведующий кардиохирургическим отделением Василий Терещенко.

По его словам, сложность также заключалась в том, что новообразование прилегало к митральному клапану, требуя аккуратной работы хирурга для безопасного удаления. Несмотря на это, медики смогли сохранить родной клапан, подчеркнул Терещенко.

Миксома сердца – это редкое заболевание, которое может не давать симптомов. По мере развития опухоль может вызвать серьезные осложнения вплоть до инсульта, если ее фрагменты отрываются и попадают в кровоток.

"Хирурги провели сложную операцию: удалили опухоль вместе с участком предсердия, где она крепилась, сохранив митральный клапан. Операция прошла успешно благодаря своевременной диагностике", – отметили в департаменте.

Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения для дальнейшего наблюдения.

Ранее в столице спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы. У пациентки появились отек и высыпания на коже, а позднее – боль, зуд и тошнота. В рамках лечения ей провели инфузионную терапию с антигистаминными препаратами, применили средства для улучшения микроциркуляции крови, назначили антибактериальную терапию, а также местную противоотечную терапию.

