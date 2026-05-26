В Москве врачи спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы

Столичные врачи спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

В Институт Склифосовского поступила женщина с множественными ожогами, полученными при контакте с кубомедузой во время отпуска за границей. Эти медузы обладают стрекательными щупальцами, способными жалить и выделять токсин. У пациентки появились отек и высыпания на коже.

Благодаря своевременной первой помощи удалось избежать тяжелых последствий. Однако после возвращения из отпуска состояние женщины стало ухудшаться: появились зуд, боль и тошнота. Тогда она обратилась в Институт Склифосовского, и токсикологи оперативно начали комплексное лечение.

Была проведена инфузионная терапия с антигистаминными препаратами, применены средства для улучшения микроциркуляции крови, назначена антибактериальная терапия с учетом риска инфекционных осложнений, а также местная противоотечная терапия.

После лечения состояние пациентки удалось стабилизировать – симптомы исчезли, и женщина вернулась домой. В настоящее время она продолжает восстановление под контролем московских врачей.

В Депздраве отметили, что первая помощь после ожога медузы может отличаться в зависимости от ее вида, однако базовый план действий включает несколько шагов:



обратиться за медицинской помощью;

убрать остатки щупалец с кожи подручными средствами, не прикасаясь к ним руками;

принять антигистаминный препарат и при необходимости – обезболивающий;

охладить кожу – это облегчит боль.

Ранее биолог Вениамин Голубитченко заявил, что португальский кораблик является одним из самых опасных видов медуз, он смертельно опасен. По словам эксперта, в основном опасные медузы обитают в тропиках, в том числе возле Таиланда, Индонезии, Индии и Шри-Ланки.