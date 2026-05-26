Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 10:41

Город

В Москве врачи спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Столичные врачи спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

В Институт Склифосовского поступила женщина с множественными ожогами, полученными при контакте с кубомедузой во время отпуска за границей. Эти медузы обладают стрекательными щупальцами, способными жалить и выделять токсин. У пациентки появились отек и высыпания на коже.

Благодаря своевременной первой помощи удалось избежать тяжелых последствий. Однако после возвращения из отпуска состояние женщины стало ухудшаться: появились зуд, боль и тошнота. Тогда она обратилась в Институт Склифосовского, и токсикологи оперативно начали комплексное лечение.

Была проведена инфузионная терапия с антигистаминными препаратами, применены средства для улучшения микроциркуляции крови, назначена антибактериальная терапия с учетом риска инфекционных осложнений, а также местная противоотечная терапия.

После лечения состояние пациентки удалось стабилизировать – симптомы исчезли, и женщина вернулась домой. В настоящее время она продолжает восстановление под контролем московских врачей.

В Депздраве отметили, что первая помощь после ожога медузы может отличаться в зависимости от ее вида, однако базовый план действий включает несколько шагов:

  • обратиться за медицинской помощью;
  • убрать остатки щупалец с кожи подручными средствами, не прикасаясь к ним руками;
  • принять антигистаминный препарат и при необходимости – обезболивающий;
  • охладить кожу – это облегчит боль.

Ранее биолог Вениамин Голубитченко заявил, что португальский кораблик является одним из самых опасных видов медуз, он смертельно опасен. По словам эксперта, в основном опасные медузы обитают в тропиках, в том числе возле Таиланда, Индонезии, Индии и Шри-Ланки.

Читайте также


медицинагород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика