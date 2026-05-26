26 мая, 10:41Город
В Москве врачи спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы
Фото: МАХ/"Московская медицина"
Столичные врачи спасли женщину после ожога ядовитой кубомедузы, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.
В Институт Склифосовского поступила женщина с множественными ожогами, полученными при контакте с кубомедузой во время отпуска за границей. Эти медузы обладают стрекательными щупальцами, способными жалить и выделять токсин. У пациентки появились отек и высыпания на коже.
Благодаря своевременной первой помощи удалось избежать тяжелых последствий. Однако после возвращения из отпуска состояние женщины стало ухудшаться: появились зуд, боль и тошнота. Тогда она обратилась в Институт Склифосовского, и токсикологи оперативно начали комплексное лечение.
Была проведена инфузионная терапия с антигистаминными препаратами, применены средства для улучшения микроциркуляции крови, назначена антибактериальная терапия с учетом риска инфекционных осложнений, а также местная противоотечная терапия.
После лечения состояние пациентки удалось стабилизировать – симптомы исчезли, и женщина вернулась домой. В настоящее время она продолжает восстановление под контролем московских врачей.
В Депздраве отметили, что первая помощь после ожога медузы может отличаться в зависимости от ее вида, однако базовый план действий включает несколько шагов:
- обратиться за медицинской помощью;
- убрать остатки щупалец с кожи подручными средствами, не прикасаясь к ним руками;
- принять антигистаминный препарат и при необходимости – обезболивающий;
- охладить кожу – это облегчит боль.
Ранее биолог Вениамин Голубитченко заявил, что португальский кораблик является одним из самых опасных видов медуз, он смертельно опасен. По словам эксперта, в основном опасные медузы обитают в тропиках, в том числе возле Таиланда, Индонезии, Индии и Шри-Ланки.