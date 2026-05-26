Собянин: спущены на воду первые электросуда, созданные на Московской верфи

Первые четыре электросудна "Москва 1.0", которые были произведены на Московской верфи в Нагатинском затоне, спустили на воду. Участие в церемонии приняли Сергей Собянин, зампред правительства РФ Виталий Савельев и министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Москва – порт пяти морей, огромный туристический хаб. Но качество судов оставляло желать лучшего. Поэтому мы приняли решение о строительстве нового современного завода. В ноябре прошлого года мы открыли этот завод, заложили первое судно", – отметил градоначальник.

Собянин указал, что до конца текущего года в столице запустят еще три новых судна, что позволит создать полноценный флот электросудов. Уже к 2030 году в центральной части акватории Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе.

"К 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережных", – добавил мэр.

Он напомнил, что только за прошлый год на всем регулярном и прогулочном речном транспорте в сезон навигации было выполнено более 4,5 миллиона поездок.

Савельев, в свою очередь, указал, что Москва занимает особое место в системной модернизации внутренних водных путей страны в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" и проекта Минтранса "Речные магистрали". По словам зампреда кабмина, за последнее время в столице создали одну из самых современных транспортных систем, а регулярный речной транспорт стал ее неотъемлемой частью.

"Москва не только эффективно эксплуатирует эти суда, но и увеличивает их производительность. Это уже не просто городской транспортный проект. Это задел для развития отечественного судостроения", – сказал Савельев.

Никитин добавил, что Минтранс готов улучшать свою нормативную базу, чтобы речной транспорт в городе развивался.

В настоящее время на Московской верфи производятся суда типа "Москва 1.0" и "Москва 2.0", два типа "Москва 3.0", "Судно для канала" и круизное судно "Московское золотое кольцо". Кроме того, на столичной верфи продолжается создание еще четырех кораблей "Москва 1.0".

Суда размерами 21,8 на 6 метров способны вместить до 56 человек, отдельные места предусмотрены и для маломобильных пассажиров. Скорость движения корабля составляет 15 километров в час. При этом электросуда и сопутствующая инфраструктура имеют нулевой выброс вредных веществ.

До конца 2026 года на Московской верфи планируется закладка еще 16 электросудов по городскому и частному заказу. Ожидается, что к 2030 году на Москве-реке станут работать до 7 маршрутов электросудов, включающих порядка 60 единиц речного транспорта. Также к тому же году на реке будут работать 11 маршрутов экскурсионно-прогулочного флота на 42 новых электросудах.

В конечном счете речной флот столицы включит свыше 100 электросудов производства Московской верфи, а к 2030 году общее число поездок на речных судах достигнет 7,5 миллиона в год, включая 4 миллиона пассажиров регулярных перевозок.

Со старта сезона летней речной навигации на Москве-реке начали работать 167 судов. Это на 12 судов (на 7%) больше, чем годом ранее. Всего судовладельцы заключили с ЦОДД Москвы 76 договоров, позволяющих вывести технику в акваторию.

