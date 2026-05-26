"Мосбилет" рассказал, чем вдохновляются актеры и режиссеры Театра на Юго-Западе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Театру на Юго-Западе 26 мая исполнилось 49 лет. Сейчас он имеет самый большой в России репертуар, хотя начиналась его история с небольшой студии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 1977 году актеры начали ставить спектакли в небольшой пристройке к жилому дому на проспекте Вернадского, которая была выделена педагогу и режиссеру Валерию Беляковичу. Тогда артисты собирали декорации и находили костюмы среди ненужных вещей, которые отдавали им жители района. Именно так появился театр.

По словам художественного руководителя учреждения заслуженного артиста России Олега Леушина, жизнь театра сильно изменилась после ухода его основателя в 2016 году. Однако место до сих пор успешно работает благодаря знаниям и таланту.

Несмотря на скромные декорации и небольшую сцену, артисты успешно создают в стенах театра целые миры по мотивам самых разных произведений. Этому их научил Белякович, который всегда говорил о важности лаконичности и простоты.

Сейчас в репертуаре театра 69 постановок. В их числе – 20 работ Беляковича, которые ничуть не изменились. Наиболее знаменитые спектакли – "Собаки", "Ромео и Джульетта", "Вальпургиева ночь", "Мастер и Маргарита". Другие режиссеры также создали в его стенах множество знаковых постановок – "В списках не значился", "Портрет Дориана Грея", "Мертвые души", "Зойкину квартиру".

Как рассказал Леушин, как и во всех театрах, иногда актер может временно выбыть из строя. Но в Театре на Юго-Западе спектакли при этом не отменяют, потому что каждый из артистов может умело его заменить и достойно сыграть.

Артисты театра много гастролировали за рубежом. Например, в Эдинбурге они представили постановку "Гамлет", а в Чехословакии – гоголевскую "Женитьбу". Они побывали во многих странах, от США до Японии.

Постановка Беляковича "На дне" стала лауреатом проекта "Золотой фонд театральных постановок России", а сам театр получил премию правительства за цикл "Шекспир на рубеже веков".

Отмечается, что театр остается современным даже спустя почти полвека. Например, там впервые состоялись актерские батлы, которыми потом заинтересовались и другие культурные учреждения Москвы. А проект "Импровизационный батл" занял первое место в конкурсе "Открытая сцена – 2017" и получил грант на развитие.

Худрук отметил, что театром интересуются разные поколения зрителей, что указывает на то, что он не потерял своей актуальности. 50-летие культурного учреждения в следующем году будет отмечено грандиозно, добавил он. В частности, планируется представить отчет о проделанной работе и выпустить еще одну книгу по истории театра за последние пять сезонов.

"А так будем работать. Наша задача – радовать и удивлять зрителя, будь то юбилейный сезон или любой другой", – резюмировал Леушин.

