26 мая, 17:53

Страны ЕС начали разработку 21-го пакета антироссийских санкций

Фото: 123RF.com/byvalet

Страны Евросоюза начали разрабатывать 21-й пакет антироссийских санкций, направленный на снижение уровня жизни граждан РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной ответу ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики.

"Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни", – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Председатель ЕК добавила, что ЕС также одобрил финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро, которое якобы должно помочь Киеву "вести переговоры с позиции силы".

В свою очередь, Великобритания расширила список санкций против РФ на 18 позиций. Ограничения затронули компании Diamant Estate, Trace Road и "Алистера". Кроме того, под рестрикции подпали фирмы Arvix, Aifory и Rapira из Грузии, Nueva Cryptologia из Сальвадора, Bitpapa из ОАЭ.

