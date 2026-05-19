19 мая, 16:14

ЕС в июне может упростить продление санкций против России

Европейский совет в июне планирует значительно упростить процедуру продления санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

"Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в следующем месяце рассмотрят переход к ежегодному продлению санкций, с действующих сейчас временных рамок в шесть месяцев", – говорится в материале издания.

В конце апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. В рамках новых рестрикций были введены дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также он расширил запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

В ответ Россия расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну.

Позже стало известно, что страны Евросоюза приступили к переговорам о 21-м пакете санкций в отношении России. Ожидается, что он будет включать ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, которые могут перевозить российскую нефть.

