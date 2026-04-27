РФ расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва существенно расширила список чиновников Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В министерстве напомнили, что Совет ЕС утвердил 20-й по счету пакет антироссийских санкций. Таким образом, Евросоюз продолжает попытки оказать давление на страну через наращивание односторонних ограничительных мер.

"Подобные действия Брюсселя в обход Совета безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права", – отметили в МИД.

Поэтому в рамках реакции на решения ЕС российская сторона расширила список лиц, которым запрещен въезд в РФ, включив туда представителей европейских структур, стран – членов Евросоюза и ряда других европейских стран, которые были вовлечены в принятие решений об оказании военной помощи Киеву.

Также в перечень вошли лица, которые, по данным МИД РФ, подрывают территориальную целостность России, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также граждане, препятствующие морскому судоходству в интересах Москвы.

Кроме того, РФ ограничила въезд в страну лицам, причастным к созданию так называемого "трибунала" для российского руководства, выступающим за изъятие государственных активов страны или использование прибыли от них. Также въезд в страну запретили гражданским активистам и представителям академического сообщества, которые враждебно относятся к РФ, депутатам парламентов стран – членов ЕС и евродепутатам, которые голосовали за законопроекты и резолюции против РФ.

"Деструктивная политика Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс нашей страны. Россия была и остается приверженной защите своих национальных интересов", – резюмировали в МИД.

Ранее власти КНР потребовали от Евросоюза исключить китайские компании и организации из 20-го пакета антироссийских санкций, пообещав принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний.

В это же время лидеры стран Европейского союза начали активную разработку 21-го пакета санкций против России, указывала глава евродипломатии Кая Каллас. Она отмечала, что Брюсселю следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций.

