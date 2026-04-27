27 апреля, 15:08

Политика

РФ расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва существенно расширила список чиновников Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В министерстве напомнили, что Совет ЕС утвердил 20-й по счету пакет антироссийских санкций. Таким образом, Евросоюз продолжает попытки оказать давление на страну через наращивание односторонних ограничительных мер.

"Подобные действия Брюсселя в обход Совета безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права", – отметили в МИД.

Поэтому в рамках реакции на решения ЕС российская сторона расширила список лиц, которым запрещен въезд в РФ, включив туда представителей европейских структур, стран – членов Евросоюза и ряда других европейских стран, которые были вовлечены в принятие решений об оказании военной помощи Киеву.

Также в перечень вошли лица, которые, по данным МИД РФ, подрывают территориальную целостность России, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также граждане, препятствующие морскому судоходству в интересах Москвы.

Кроме того, РФ ограничила въезд в страну лицам, причастным к созданию так называемого "трибунала" для российского руководства, выступающим за изъятие государственных активов страны или использование прибыли от них. Также въезд в страну запретили гражданским активистам и представителям академического сообщества, которые враждебно относятся к РФ, депутатам парламентов стран – членов ЕС и евродепутатам, которые голосовали за законопроекты и резолюции против РФ.

"Деструктивная политика Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс нашей страны. Россия была и остается приверженной защите своих национальных интересов", – резюмировали в МИД.

Ранее власти КНР потребовали от Евросоюза исключить китайские компании и организации из 20-го пакета антироссийских санкций, пообещав принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих компаний.

В это же время лидеры стран Европейского союза начали активную разработку 21-го пакета санкций против России, указывала глава евродипломатии Кая Каллас. Она отмечала, что Брюсселю следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций.

Читайте также


Сюжет: Санкции
Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

