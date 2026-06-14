Средства ПВО сбили 110 украинских БПЛА над Россией за семь часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали 110 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем.

Кроме того, БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.

При этом за минувшую ночь системы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над Россией. В период с 20:00 13 июня до 07:00 14-го числа были уничтожены дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской и другими областями.

Однако украинский беспилотник атаковал жилой дом в Орле. Он был начинен поражающими элементами. В результате один человек погиб, еще восемь получили травмы.

Жителей дома доставили в пункты временного размещения. Областная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощию

