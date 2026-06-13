ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Сватове ЛНР

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

ВСУ атаковали при помощи БПЛА центральный рынок в Сватове в ЛНР. В результате пострадали 7 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник в МАХ.

Он уточнил, что пострадавшие с ранениями различной степени тяжести оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Местные власти и оперативные службы помогают в ликвидации последствий атаки.

"Противник вновь предпринял попытки атаковать гражданский объект. Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла", – указал Пасечник.

Ранее 13-летний мальчик пострадал в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения. Несовершеннолетний получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, его доставят в детскую областную клиническую больницу.

