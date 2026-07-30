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Название торта чизкейк нужно заменить на отечественное "Буденновец". Об этом заявил изданию "Абзац" председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

"В меню общепита можно писать "Буденновец (бывший чизкейк)", чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в Роскачество, чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита", – сказал политик.

Малинкович также предложил изменить внешний вид десерта, чтобы он выглядел более патриотично. В частности, торт сверху можно украсить клубникой или черешней, чтобы он в профиле был похож на буденновца на коне.

Политик отметил, что в России необходимо отказаться от иностранных наименований меню для защиты кулинарного суверенитета. Он привел в пример Великобританию, где в ресторанах невозможно найти сырники или манную кашу, так как там используются собственные названия блюд.

С 1 марта в России действует закон о защите русского языка в сфере бизнеса. Это означает, что информация для потребителей должна быть представлена только на русском языке.

В результате ряд магазинов и кафе должны были заменить свои вывески, если они были на иностранных языках. При этом товарные знаки, получившие официальную регистрацию в России, могли оставить свое название без изменений.