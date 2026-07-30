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30 июля, 12:21

Происшествия

Полицейские ликвидировали наркопритон в Зеленограде

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские пресекли деятельность наркопритона в 4-м микрорайоне Зеленограда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми. В ходе работы была задержана 46-летняя местная жительница. Из квартиры были изъяты вещественные доказательства.

Посетители притона привлечены к административной ответственности. В отношении хозяйки жилья возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее столичные полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на юге Москвы. При осмотре жилья правоохранители нашли использованные шприцы, стеклянный флакон со следами вещества, остатки порошкового вещества и другие предметы.

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