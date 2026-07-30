В центре Москвы перекрыли движение по ряду улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В центре Москвы временно перекрыто движение на нескольких участках улиц. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Проезд закрыт по Кремлевской набережной в сторону центра, на съезде с набережной на Боровицкую площадь, а также на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 30-го километра МКАД в районе съезда № 30В произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате погиб один человек.

На место выезжали оперативные службы. Движение было затруднено на 5 километров. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.