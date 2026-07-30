Эксперт Курочкин назвал меры против отключения РФ от глобального интернета

Финляндия может лишить Россию части глобального интернет-трафика из-за прекращения обслуживания инфраструктуры в 2027 году, утверждают СМИ. Насколько это реальная перспектива и действительно ли все зависит от воли одной-единственной страны, разбиралась Москва 24.

Без связи?

Финская энергокомпания Fingrid уведомила российских операторов связи о намерении с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых проложены волоконно-оптические линии. По данным СМИ, через эту страну проходит примерно 60–70% зарубежного интернет-трафика, а на ЛЭП приходится до 30% всех линий связи РФ с этой страной.



Собеседники журналистов утверждают, что "кабель будет обрезан, а опоры – разобраны". В качестве причины называется экономическая нецелесообразность: после прекращения поставок российской электроэнергии в Финляндию в 2022 году содержание ЛЭП исключительно для нужд операторов связи перестало быть выгодным как для Fingrid, так и для "Россетей".



Представители финской компании, а также российских телеком-операторов так называемой большой четверки, не стали комментировать ситуацию. В "Россетях" же сообщили, что инфраструктура на территории России будет использоваться для местных нужд электроэнергетики. При этом сведений о состоянии финского сегмента линии не поступало.



Однако первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил в своем канале в MAX, что действия зарубежной компании не скажутся на российских пользователях.





Антон Горелкин первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Ситуация, в общем-то, ожидаемая и не особо серьезная: изоляцией России от глобального интернета вырубка наземного оптоволокна на границе с Финляндией точно не грозит.

Парламентарий обратил внимание на факт, что на эти ЛЭП приходится только до 30% трафика, "и то со ссылкой на анонимные источники", тогда как остальной идет вдоль железных дорог и по дну Балтийского моря. Но даже если перерубить и их, потребуется лишь перекинуть маршруты на другие направления. Причем российские компании иже начали искать варианты, как усилить альтернативные магистральные каналы, отметил Горелкин.

"Российские пользователи никаких изменений не почувствуют – как бы финны ни старались. Наш интернет-сегмент изначально строился как неотъемлемая часть глобальной сети, ею он и останется", – заключил депутат.

Скорость упадет?

Финляндия перестала содержать эту инфраструктуру, потому что единственный арендатор в виде России им уже неинтересен, согласился в беседе с Москвой 24 эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин.



"Однако ничего страшного не произойдет. Да, через этот канал проходит около 30% российского трафика, но это не означает, что страна останется без связи. Трафик просто перенаправят по другим маршрутам, более длинными путями. Альтернативные каналы есть, и они работают", – подтвердил он.



В вопросах скорости интернета эксперт призвал различать быстроту передачи данных и задержку (так называемые пинги – время отклика сервера). На темп загрузки ситуация повлияет незначительно, а вот задержки могут немного увеличиться, потому что трафик пойдет более длинным маршрутом.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций В целом рисков того, что Россию полностью отключат от европейского трафика, нет. Если каналы перестанут работать, все пойдет через Азию. Важно понимать, что нет единственного канала – просто маршрут станет длиннее. А с развитием технологий и скоростей это станет совсем незаметно.

В качестве иллюстрации устройства передачи трафика эксперт привел в пример специальные сервисы, которые показывают, как письмо доходит от одного компьютера до другого через промежуточные серверы. Можно увидеть, за какое количество времени оно обходит полмира, чтобы "зайти" в соседний кабинет. Поэтому обычный пользователь интернета обсуждаемых перемен, скорее всего, даже не заметит, добавил Курочкин.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что оставшегося времени российским операторам достаточно, чтобы проработать альтернативы, поэтому серьезных проблем с доступом к европейским дата-центрам и интернету в целом не ожидается.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Исторически сложилось так, что через Финляндию проходила большая часть старой трансконтинентальной оптоволоконной линии. Однако сейчас строится новая магистраль, которая обещает быть с еще меньшим количеством задержек передачи данных. Также есть еще одна страна, через которую можно выйти на европейские дата-центры – это Белоруссия.

Он уточнил, что в сетевом мире очень многое дублируется: часть трафика идет по ЛЭП, а часть может проходить рядом с железными дорогами, где проложены линии связи. В любом случае альтернативные маршруты остаются, заключил специалист.

