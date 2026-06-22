Эксперт Горелкин назвал деятельность цифровых клинеров профанацией

Цифровые клинеры зарабатывают на удалении персональных данных из интернета до 100 тысяч рублей в день, утверждают СМИ. Стоит ли прибегать к подобным услугам, разбиралась Москва 24.
Замести цифровые следы
Услуги цифрового клининга начали оказывать в России, сообщил проект Mash Money.
По данным СМИ, на комплексной очистке персональных данных в Сети специалист может заработать до 100 тысяч рублей в сутки. При этом базовая уборка цифрового мусора после продолжительного пребывания в интернете обходится в 2–5 тысяч. Стоимость услуг напрямую зависит от объема работ и определяется по итогам предварительного аудита.
Только на одних лишь базовых заказах цифровой клинер способен заработать порядка 10–15 тысяч рублей в день. Причем в бизнесе представлены не только индивидуальные мастера, но и целые компании. Однако пока такие услуги не пользуются спросом из-за того, что большинство россиян не задумываются об их необходимости, утверждают журналисты.
В то же время в России с 1 января 2016 года действует закон о "праве на забвение", в рамках которого можно требовать удаления из поисковой выдачи ссылок в том числе на недостоверные сведения, устаревшую информацию (например, закрытые судебные дела), данные, нарушающие личные права, и клевету.
Однако он не распространяется на сведения о преступлениях до истечения сроков давности и общественно значимую информацию о публичных россиянах, если это актуальные и не ложные сведения. Кроме того, механизмом разрешено пользоваться только физлицам. На рассмотрение заявки дается 10 рабочих дней.
Если клинеры обещают убрать информацию в российских системах или с других сайтов организаций в РФ, это возможно, если сведения подпадают под вышеуказанный закон. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин.
По его словам, цифровые клинеры в теории могут помочь на первом этапе этой работы – с составлением претензии.
Сложнее, по словам специалиста, дела обстоят с иностранными поисковиками и платформами. Убрать что-либо оттуда очень непросто, так как они зачастую не выполняют законы РФ, заявил он.
Сократить присутствие
В целом полностью избавиться от цифрового следа в интернете крайне сложно, отметил Алексей Курочкин.
"Если есть авторизация, любой сервис или платформа записывает аккаунт пользователя, который часто привязан к паспортным данным, картам и номеру телефона. По нему уже можно идентифицировать человека", – уточнил эксперт.
Помимо этого, у каждого интернет-провайдера и крупного сервиса по закону хранятся все входящие и исходящие трафики в течение трех лет.
Для соблюдения цифровой гигиены Курочкин порекомендовал меньше вводить свои данные на всевозможных платформах. К примеру, когда сервис (за исключением государственного) просит ФИО и дату рождения, для борьбы со спамом стоит придумать альтернативную.
Цель – сделать так, чтобы сопоставить эти данные с реальным человеком стало сложнее, добавил специалист.
В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 назвал цифровых клинеров профанацией.
В пример специалист привел историю с певицей Бейонсе, которая требовала в суде удалить неудачные снимки с ее живого выступления, опубликованные в журнале BuzzFeed в 2013 году. Однако эти кадры можно найти в Сети до сих пор.
Эксперт указал на риск того, что подобные сервисы могут воспользоваться низким уровнем киберкультуры у некоторых граждан. В частности, почистить историю поиска в браузере на конкретном устройстве, что практически каждый способен без труда сделать самостоятельно.
"Думать о том, что человек делает в Сети, важно, но сервисов, которые могут удалить информацию о его действиях, не существует. Это физически невозможно, если только не взламывать каждый конкретный сайт, то есть идти на правонарушения. Все остальное – попытка использовать неграмотность в киберсреде для заработка", – уточнил Горелкин.
Чтобы оставлять меньше следов, эксперт порекомендовал использовать режим инкогнито. Кроме того, стоит давать всем приложениям минимальный уровень доступа: посмотреть это можно в смартфоне в разделе "Конфиденциальность". Если кажется, что полный доступ конкретной программе не нужен, его нужно отозвать, заключил Горелкин.