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22 июня, 19:23

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Эксперт Горелкин назвал деятельность цифровых клинеров профанацией

Убрать за собой: зачем россияне обращаются к цифровым клинерам

Цифровые клинеры зарабатывают на удалении персональных данных из интернета до 100 тысяч рублей в день, утверждают СМИ. Стоит ли прибегать к подобным услугам, разбиралась Москва 24.

Замести цифровые следы

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Услуги цифрового клининга начали оказывать в России, сообщил проект Mash Money.

По данным СМИ, на комплексной очистке персональных данных в Сети специалист может заработать до 100 тысяч рублей в сутки. При этом базовая уборка цифрового мусора после продолжительного пребывания в интернете обходится в 2–5 тысяч. Стоимость услуг напрямую зависит от объема работ и определяется по итогам предварительного аудита.

Только на одних лишь базовых заказах цифровой клинер способен заработать порядка 10–15 тысяч рублей в день. Причем в бизнесе представлены не только индивидуальные мастера, но и целые компании. Однако пока такие услуги не пользуются спросом из-за того, что большинство россиян не задумываются об их необходимости, утверждают журналисты.

В то же время в России с 1 января 2016 года действует закон о "праве на забвение", в рамках которого можно требовать удаления из поисковой выдачи ссылок в том числе на недостоверные сведения, устаревшую информацию (например, закрытые судебные дела), данные, нарушающие личные права, и клевету.

Однако он не распространяется на сведения о преступлениях до истечения сроков давности и общественно значимую информацию о публичных россиянах, если это актуальные и не ложные сведения. Кроме того, механизмом разрешено пользоваться только физлицам. На рассмотрение заявки дается 10 рабочих дней.

Если клинеры обещают убрать информацию в российских системах или с других сайтов организаций в РФ, это возможно, если сведения подпадают под вышеуказанный закон. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин.

По его словам, цифровые клинеры в теории могут помочь на первом этапе этой работы – с составлением претензии.

В целом пользователю в такой ситуации нужно написать письмо в адрес администрации сайта с просьбой убрать эту информацию из поиска и приложить доказательства. Однако если она не поверит, то и чистить ничего не будет. Тогда остается только суд, где нужно приложить скриншоты опубликованной информации, ссылки и доказательства того, что сведения были ложными.
Алексей Курочкин
эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций

Сложнее, по словам специалиста, дела обстоят с иностранными поисковиками и платформами. Убрать что-либо оттуда очень непросто, так как они зачастую не выполняют законы РФ, заявил он.

Сократить присутствие

Фото: 123RF.com/vectorfusionart

В целом полностью избавиться от цифрового следа в интернете крайне сложно, отметил Алексей Курочкин.

"Если есть авторизация, любой сервис или платформа записывает аккаунт пользователя, который часто привязан к паспортным данным, картам и номеру телефона. По нему уже можно идентифицировать человека", – уточнил эксперт.

Помимо этого, у каждого интернет-провайдера и крупного сервиса по закону хранятся все входящие и исходящие трафики в течение трех лет.

Единственное, что могут сделать такие клинеры, – взять устройство и очистить следы на нем, например временные файлы, куки. Но кто готов за это платить хотя бы 3 тысячи рублей – большой вопрос: для этого существует множество программ, которые делают все в автоматическом режиме. Возможно, такая услуга есть в сервисных центрах, но о таком дневном доходе и речи не идет.
Алексей Курочкин
эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций

Для соблюдения цифровой гигиены Курочкин порекомендовал меньше вводить свои данные на всевозможных платформах. К примеру, когда сервис (за исключением государственного) просит ФИО и дату рождения, для борьбы со спамом стоит придумать альтернативную.

Цель – сделать так, чтобы сопоставить эти данные с реальным человеком стало сложнее, добавил специалист.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 назвал цифровых клинеров профанацией.

Все, что попадает в Сеть, остается там навсегда. Если какое-то видео или фото было загружено и передано несколько раз или оказалось в альбомах у других пользователей, удалить его уже невозможно.
Алексей Горелкин
эксперт по информационной безопасности

В пример специалист привел историю с певицей Бейонсе, которая требовала в суде удалить неудачные снимки с ее живого выступления, опубликованные в журнале BuzzFeed в 2013 году. Однако эти кадры можно найти в Сети до сих пор.

Эксперт указал на риск того, что подобные сервисы могут воспользоваться низким уровнем киберкультуры у некоторых граждан. В частности, почистить историю поиска в браузере на конкретном устройстве, что практически каждый способен без труда сделать самостоятельно.

"Думать о том, что человек делает в Сети, важно, но сервисов, которые могут удалить информацию о его действиях, не существует. Это физически невозможно, если только не взламывать каждый конкретный сайт, то есть идти на правонарушения. Все остальное – попытка использовать неграмотность в киберсреде для заработка", – уточнил Горелкин.

Чтобы оставлять меньше следов, эксперт порекомендовал использовать режим инкогнито. Кроме того, стоит давать всем приложениям минимальный уровень доступа: посмотреть это можно в смартфоне в разделе "Конфиденциальность". Если кажется, что полный доступ конкретной программе не нужен, его нужно отозвать, заключил Горелкин.

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Веткина Анастасия

технологиибезопасностьистории

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