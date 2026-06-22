Эксперт Курочкин: "цифровые клинеры" не смогут удалить всю информацию о человеке из Сети

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Появление "цифровых клинеров", которые якобы зарабатывают до 100 тысяч рублей в день на удалении следов пользователей в интернете, вызывает сомнения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин.

Соответствующая информация ранее распространилась в СМИ. Базовые заказы якобы приносят "клинерам" 10–15 тысяч рублей, а генеральная чистка может обойтись в 100 тысяч. При этом один такой фрилансер якобы может зачищать информацию о нескольких клиентах в день.

По словам Курочкина, полностью удалить данные о человеке в интернете практически невозможно, поскольку сервисы и платформы сохраняют информацию о действиях пользователей.

"В Сети ничего очистить нельзя, потому что на серверах, к которым пользователи обращаются, ведутся лог-файлы. Если есть авторизация, любой сервис или платформа записывает аккаунт пользователя, который часто привязан к паспортным данным, картам и номеру телефона", – пояснил специалист.

Кроме того, по закону интернет-провайдеры и крупные платформы хранят сведения о трафике пользователей в течение нескольких лет.

По мнению Курочкина, максимум, что могут сделать подобные специалисты, – удалить временные файлы, куки и другие данные непосредственно на устройстве пользователя. Однако для этого существуют автоматические программы, поэтому спрос на такие услуги по прежнему остается под вопросом.

Говоря о цифровой гигиене, эксперт посоветовал реже оставлять личные данные на различных ресурсах и по возможности не указывать лишнюю информацию на негосударственных сервисах.

Курочкин также напомнил, что в России действует так называемый закон о праве на забвение, позволяющий добиваться удаления из поисковой выдачи недостоверной или устаревшей информации. Для этого необходимо обратиться к администрации сайта и предоставить документы, подтверждающие, что те или иные данные не соответствуют действительности. Если площадка откажется удалять сведения, вопрос может быть решен через суд.

При этом эксперт отметил, что с зарубежными платформами ситуация значительно сложнее, поскольку они не всегда исполняют требования российского законодательства.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом "официального антивируса" канала "Вестник Киберполиции России". Злоумышленники упоминают ведомство и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств, аналогичная схема фиксируется и под видом продуктов "Лаборатории Касперского".

В ведомстве подчеркнули, что его подразделения не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать ПО через мессенджеры или сторонние ресурсы, и рекомендовали загружать приложения только из официальных магазинов и с сайтов разработчиков.

