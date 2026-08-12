Нутрициолог Желянина: инжир улучшает работу кишечника благодаря пищевым волокнам

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Инжир улучшает работу кишечника благодаря пищевым волокнам. Некоторые его компоненты обладают потенциальным пребиотическим эффектом, при этом фрукт не служит средством для восстановления микрофлоры, заявила News.ru нутрициолог, эксперт по долголетию Елена Желянина.

"Пищевые волокна помогают поддерживать нормальную работу кишечника, увеличивают объем стула и способствуют профилактике запоров", – рассказала врач.

По ее словам, инжир также богат калием, магнием, кальцием и фосфором. Эти вещества положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также на поддержание состояния костной ткани. Однако плод не помогает в профилактике остеопороза, тромбозов, анемии и гипертонии.

Кроме того, Желянина отметила, что инжир содержит небольшое количество железа и витаминов группы В, а также полифенолы, флавоноиды и другие антиоксидантные соединения, их количество зависит от сорта фрукта и степени зрелости.

Она добавила, что в свежем инжире большое количество воды и около 74 килокалорий на 100 граммов. В сушеном фрукте больше природных сахаров и килокалорий.

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