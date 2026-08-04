Диетолог Соломатина: здоровому человеку можно употреблять 200–300 г кабачков за раз

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Здоровому человеку можно употреблять примерно 200–300 граммов кабачков за один раз, но стоит полагаться на индивидуальные ощущения. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам эксперта, кабачки лучше готовить на пару или запекать. Их также можно употребить сырыми.

"Лучше брать не те, которые дарят и приносят перезрелые, а свежие, молодые. Хотя и перезрелые тоже идут в пищу и вполне неплохи, но если уж что-то испорчено, то лучше продукт выбросить, чем пытаться использовать", – отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что качественный кабачок должен быть упругим, блестящим и без повреждений на кожице. Хвостик овоща не должен быть засохшим. Если на кожице есть повреждения, гнилостные процессы и споры грибка могут распространиться. Афлатоксины не погибают при термической обработке и создают нагрузку на печень.

В кабачках содержится структурированная жидкость, которая хорошо проникает в клетки, а также клетчатка, витамины группы B и калий. Последний выводит лишнюю жидкость из организма и благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, сокращение сердца и передачу нервных импульсов. Клетчатка обеспечивает перистальтику, формирует пищевой комок, собирает на себя излишки сахаров, жиров, эндотоксины и соли тяжелых металлов.

"Клетчатка выполняет легкий "пилинг" слизистых и, что самое главное, служит кормом для полезных бактерий. Они вырабатывают витамины и вещества, которые защищают от вредного воздействия окружающей среды и внутренних факторов, например сахара или избытка триглицеридов и липидов", – пояснила диетолог.

Кроме того, добавила она, среднецепочечные и короткоцепочечные жирные кислоты защищают от атеросклероза, диабета и других заболеваний. Достаточное количество клетчатки помогает тормозить развитие онкологии. Также важно, что клетки иммунной системы расположены в кишечнике, нейромедиаторы – дофамин и серотонин – вырабатываются там же в большей степени.

Вместе с тем эксперт напомнила, что переедать не стоит, ведь клетчатка может абсорбировать как вредные, так и полезные вещества. Также не рекомендуется жарить или тушить кабачки с маслом.

"Жарка вообще вредна из-за канцерогенов. Если есть повреждения слизистой или эндотелия, это может принести не пользу, а боль и воспаление", – заключила Соломатина.

Ранее россиянам назвали самые полезные продукты для печени: кофе, брокколи и морская рыба. Овощи, особенно крестоцветные, содержат сульфорафан, который позитивно влияет на функционирование органа.

В свою очередь, морская рыба является прекрасным источником омега-3 жирных кислот. Они обладают противовоспалительным действием и улучшают отток желчи.

