Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 16:58

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Ромашина посоветовала съедать не больше пяти кусков шашлыка за раз

Нутрициолог назвала безопасную для здоровья порцию шашлыка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порция шашлыка для взрослого и относительно здорового человека не должна превышать 200–300 граммов – это около пяти средних кусков мяса. Об этом Москве 24 рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

По ее словам, такое количество белка и жиров организм сможет переработать без лишней нагрузки для почек и пищеварительной системы.

"Если превысить данную норму, может появиться чувство тяжести, сонливость и дискомфорт в желудке", – пояснила эксперт.

Однако от классического шашлыка лучше совсем отказаться тем, кто страдает хроническими заболеваниями органов ЖКТ: гастритом, язвой или панкреатитом, особенно в период обострения. Острые специи и жирное жареное мясо могут спровоцировать приступ, предупредила нутрициолог.

Также осторожнее с употреблением шашлыка следует быть людям с заболеваниями почек и подагрой, так как пурины, в большом количестве содержащиеся в мясе, могут вызвать у них обострение. А еще важно учитывать, что избыток соли и холестерина в жареной свинине или баранине может быть опасен для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми патологиями.
Ольга Ромашина
специалист в области РПП, нутрициолог

Кроме того, шашлык не стоит давать детям до пяти лет, так как их пищеварительная система еще слишком нежная для тяжелых волокон мяса.

"Зато ребенку вполне можно предложить кусочек пожаренной на огне диетической птицы – курицы или индейки", – добавила эксперт.

В целом же более легкой альтернативой классическому шашлыку станет рыба на гриле. Например, скумбрия, форель или семга. Они и готовятся быстрее мяса, и усваиваются легче, к тому же содержат необходимые организму жирные кислоты.

"Тем же, кто предпочитает именно классический шашлык, советую отказаться при мариновании от калорийного майонеза и использовать лимонный сок, луковое пюре или минеральную воду. В качестве гарнира идеально приготовить на углях кабачки, болгарский перец, томаты и шампиньоны. Содержащаяся в них клетчатка поможет организму быстрее и эффективнее переварить животный белок", – отметила Ромашина.

Кроме того, важно следить, чтобы мясо во время жарки не подгорало, так как в черной корочке образуются опасные для здоровья канцерогены, предупредила нутрициолог.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков. Например, за розжиг костра или использование мангала в парке вне специально отведенных мест граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика