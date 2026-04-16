Диетолог Михалева рекомендовала есть не больше двух порций шашлыка за сезон

Шашлычный сезон в Москве начался с подорожания базового набора на 7% – до 5,3 тысячи рублей, сообщили аналитики. Какое мясо выбрать, как его замариновать и сколько шашлыка можно съесть без вреда для организма, расскажет Москва 24.

Недешевое удовольствие

Средний чек на готовое мясо для жарки в апреле достиг 874 рубля – это на 11% выше прошлогоднего показателя. При этом количество покупок снизилось на 10%. Шампуры в комплекте обойдутся в 309 рублей (плюс 5%, число покупок сократилось на 1%), мангал – в 3,6 тысячи рублей (плюс 6%, спрос вырос на 11%), древесный уголь – в 336 рублей (плюс 4%, продажи увеличились на 6%), а розжиг – в 147 рублей (плюс 4%, покупок стало больше на 8%).

Эксперты связали снижение продаж мяса с погодными условиями и Страстной неделей перед Пасхой. При этом аналитики отметили, что более 90% шашлычного мяса покупают в обычных магазинах, а свыше 20% мангалов приобретают онлайн.

При этом важно помнить, что неправильно организованный пикник может грозить серьезной ответственностью – от крупных штрафов до лишения свободы. Юрист Алла Георгиева в беседе с Москва 24 разъяснила, что готовить на огне разрешено только в специально оборудованных зонах городских парков с твердым покрытием и противопожарными приспособлениями.

За разведение костра или использование мангала вне таких мест предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, для юридических – от 300 до 400 тысяч.

В лесу нарушения правил пожарной безопасности караются строже: гражданам грозит от 15 до 30 тысяч рублей, а за выжигание сухой травы – от 30 до 40 тысяч. В период особого противопожарного режима суммы увеличиваются: для граждан – до 50 тысяч, для должностных лиц – до 90 тысяч, для юридических – до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, открытый огонь, включая мангалы, запрещен на балконах и вблизи гаражей.

"Не больше двух порций за сезон"

Допустимая средняя порция готового шашлыка составляет порядка 200 граммов для женщин и до 300 граммов для мужчин, рассказала Москве 24 врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

"Это довольно неполезное блюдо, поэтому его не стоит есть каждые выходные. Достаточно одного-двух раз за сезон", – пояснила она.

По словам специалиста, чем жирнее мясо, тем больше окисляются жиры при приготовлении на углях и тем больше вреда.





Оксана Михалева врач-эндокринолог, диетолог Чем более диетическое мясо, тем меньше вреда. Красное мясо (свинина, баранина) относится к первому классу опасности как канцероген, белое (курица) – ко второму.

Для того чтобы снизить общую калорийность, стоит подавать шашлык с овощами и зеленью.

"Она содержат клетчатку, которая дает быстрое насыщение и антиоксиданты. Можно добавить цельнозерновой хлеб, что тоже уменьшит количество съеденного за счет клетчатки", – резюмировала Михалева.

В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова добавила, что, помимо свежих овощей, можно использовать и слегка термически обработанные – они также помогают переваривать мясо.

"Шашлык противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, панкреатит, желчекаменная болезнь), при обострении заболеваний печени, с нарушением пуринового обмена (подагра), с выраженными нарушениями липидного обмена (повышенный холестерин, липопротеины низкой плотности), а также при избыточной массе тела или ожирении из-за высокой калорийности", – отметила эксперт в беседе с Москвой 24.

Проблема заключается не в самом мясе, а в сочетании нескольких факторов: высокая температура приготовления на открытом огне приводит к образованию веществ, которые при регулярном употреблении повышают риск для здоровья.

"Подгоревшая корочка содержит наибольшее количество этих соединений. В процессе приготовления на углях окисляются жиры, присутствующие в мясе. Если использовать жирные части мяса и много соусов, в которых избыток сахаров, это увеличивает калорийность рациона", – пояснила специалист.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Плюс маринады, купленные в готовом виде, часто перегружены натрием и простыми сахарами. И самый ключевой фактор – переизбыток: шашлык редко едят умеренно, чаще большими порциями в сочетании с алкоголем и тяжелыми гарнирами, что перегружает ЖКТ и может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Менее вредным шашлык делает правильный выбор мяса.

"Подойдет грудка индейки (при правильном мариновании и приготовлении она не будет сухой), курица, постная говядина или телятина. Баранина менее предпочтительна из-за количества жира. В процессе приготовления не стоит допускать образования корочки: готовить нужно деликатно, не на открытом огне, соблюдая достаточное расстояние между мясом и жаром, чтобы термически обработать, но не перегреть", – отметила нутрициолог.

При этом некоторые маринады могут снижать образование вредных соединений при жарке за счет кислот (кефир, лимон, йогурт), антиоксидантов из зелени, специй и овощей, а также за счет ферментации, которая помогает снизить время приготовления и предотвратить пересушивание мяса, подчеркнула Разаренова.

"Это не делает шашлык здоровым продуктом, но он становится более безопасным в рамках рациона", – добавила она.

Эксперт также поделилась рецептами маринада. Один из вариантов – кефирный с зеленью и горчицей, который подходит для курицы и индейки.

Состав (на 600–700 граммов мяса):



кефир – 250 мл;

укроп – 20 гр;

петрушка – 20 гр;

чеснок – 2–3 зубчика;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

черный перец;

соль – умеренно.

Для приготовления зелень соединяется с кефиром и чесноком и превращается в однородную, мягкую текстуру. В смесь вводится горчица, перец и немного соли. Мясо полностью покрывается маринадом и остается в холодильнике от 4 до 8 часов (можно даже на ночь). Такой маринад дает сочность, деликатную кислотность и позволяет снизить количество соли за счет яркого вкуса, отметила эксперт.

Томатно-пряный маринад с травами подойдет для говядины, свинины и курицы.

Состав:



томаты в собственном соку – 250 гр;

томатная паста – 1 ч. л.;

чеснок – 2–3 зубчика;

паприка (лучше копченая) – 1 ч. л.;

орегано или тимьян;

оливковое масло – 1 ст. л.;

черный перец;

соль – умеренно.

Томаты нужно соединить с пастой, чесноком и специями, формируя насыщенную, густую основу. Вводится немного масла, затем мясо равномерно покрывается маринадом и выдерживается в холодильнике 4–8 часов.

Лимонно-травяной маринад с цедрой подходит для курицы, индейки, рыбы и нежирной говядины.

Состав:



сок лимона – 2 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

цедра лимона – немного;

розмарин – 1 веточка;

тимьян – 1 веточка;

чеснок – 2 зубчика;

черный перец;

соль – умеренно.

Сок лимона соединяется с маслом и травами, добавляется чеснок и немного цедры, которая усиливает аромат. Мясо или рыба аккуратно обволакиваются маринадом. Время маринования для птицы составляет 2–4 часа, рыбы – 30–60 минут.

Также есть быстрый вариант для курицы – можно бросить мясо в нарезанный киви максимум на 10 минут, иначе белок станет слишком пластичным и будет сваливаться с шампура, заключила Разаренова.