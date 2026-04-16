Диетолог Михалева рекомендовала есть не больше двух порций шашлыка за сезон

Шашлычный сезон в Москве начался с подорожания базового набора на 7% – до 5,3 тысячи рублей, сообщили аналитики. Какое мясо выбрать, как его замариновать и сколько шашлыка можно съесть без вреда для организма, расскажет Москва 24.
Недешевое удовольствие
Организовать поездку на шашлыки в Москве стало дороже: минимальная стоимость набора для выезда на природу выросла за год на 7% и теперь составляет 5,3 тысячи рублей.
Средний чек на готовое мясо для жарки в апреле достиг 874 рубля – это на 11% выше прошлогоднего показателя. При этом количество покупок снизилось на 10%. Шампуры в комплекте обойдутся в 309 рублей (плюс 5%, число покупок сократилось на 1%), мангал – в 3,6 тысячи рублей (плюс 6%, спрос вырос на 11%), древесный уголь – в 336 рублей (плюс 4%, продажи увеличились на 6%), а розжиг – в 147 рублей (плюс 4%, покупок стало больше на 8%).
Эксперты связали снижение продаж мяса с погодными условиями и Страстной неделей перед Пасхой. При этом аналитики отметили, что более 90% шашлычного мяса покупают в обычных магазинах, а свыше 20% мангалов приобретают онлайн.
При этом важно помнить, что неправильно организованный пикник может грозить серьезной ответственностью – от крупных штрафов до лишения свободы. Юрист Алла Георгиева в беседе с Москва 24 разъяснила, что готовить на огне разрешено только в специально оборудованных зонах городских парков с твердым покрытием и противопожарными приспособлениями.
За разведение костра или использование мангала вне таких мест предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, для юридических – от 300 до 400 тысяч.
В лесу нарушения правил пожарной безопасности караются строже: гражданам грозит от 15 до 30 тысяч рублей, а за выжигание сухой травы – от 30 до 40 тысяч. В период особого противопожарного режима суммы увеличиваются: для граждан – до 50 тысяч, для должностных лиц – до 90 тысяч, для юридических – до 1 миллиона рублей.
Помимо этого, открытый огонь, включая мангалы, запрещен на балконах и вблизи гаражей.
"Не больше двух порций за сезон"
Допустимая средняя порция готового шашлыка составляет порядка 200 граммов для женщин и до 300 граммов для мужчин, рассказала Москве 24 врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.
"Это довольно неполезное блюдо, поэтому его не стоит есть каждые выходные. Достаточно одного-двух раз за сезон", – пояснила она.
По словам специалиста, чем жирнее мясо, тем больше окисляются жиры при приготовлении на углях и тем больше вреда.
Для того чтобы снизить общую калорийность, стоит подавать шашлык с овощами и зеленью.
"Она содержат клетчатку, которая дает быстрое насыщение и антиоксиданты. Можно добавить цельнозерновой хлеб, что тоже уменьшит количество съеденного за счет клетчатки", – резюмировала Михалева.
В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова добавила, что, помимо свежих овощей, можно использовать и слегка термически обработанные – они также помогают переваривать мясо.
"Шашлык противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, панкреатит, желчекаменная болезнь), при обострении заболеваний печени, с нарушением пуринового обмена (подагра), с выраженными нарушениями липидного обмена (повышенный холестерин, липопротеины низкой плотности), а также при избыточной массе тела или ожирении из-за высокой калорийности", – отметила эксперт в беседе с Москвой 24.
Проблема заключается не в самом мясе, а в сочетании нескольких факторов: высокая температура приготовления на открытом огне приводит к образованию веществ, которые при регулярном употреблении повышают риск для здоровья.
"Подгоревшая корочка содержит наибольшее количество этих соединений. В процессе приготовления на углях окисляются жиры, присутствующие в мясе. Если использовать жирные части мяса и много соусов, в которых избыток сахаров, это увеличивает калорийность рациона", – пояснила специалист.
Менее вредным шашлык делает правильный выбор мяса.
"Подойдет грудка индейки (при правильном мариновании и приготовлении она не будет сухой), курица, постная говядина или телятина. Баранина менее предпочтительна из-за количества жира. В процессе приготовления не стоит допускать образования корочки: готовить нужно деликатно, не на открытом огне, соблюдая достаточное расстояние между мясом и жаром, чтобы термически обработать, но не перегреть", – отметила нутрициолог.
При этом некоторые маринады могут снижать образование вредных соединений при жарке за счет кислот (кефир, лимон, йогурт), антиоксидантов из зелени, специй и овощей, а также за счет ферментации, которая помогает снизить время приготовления и предотвратить пересушивание мяса, подчеркнула Разаренова.
"Это не делает шашлык здоровым продуктом, но он становится более безопасным в рамках рациона", – добавила она.
Эксперт также поделилась рецептами маринада. Один из вариантов – кефирный с зеленью и горчицей, который подходит для курицы и индейки.
Состав (на 600–700 граммов мяса):
- кефир – 250 мл;
- укроп – 20 гр;
- петрушка – 20 гр;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- дижонская горчица – 1 ч. л.;
- черный перец;
- соль – умеренно.
Для приготовления зелень соединяется с кефиром и чесноком и превращается в однородную, мягкую текстуру. В смесь вводится горчица, перец и немного соли. Мясо полностью покрывается маринадом и остается в холодильнике от 4 до 8 часов (можно даже на ночь). Такой маринад дает сочность, деликатную кислотность и позволяет снизить количество соли за счет яркого вкуса, отметила эксперт.
Томатно-пряный маринад с травами подойдет для говядины, свинины и курицы.
Состав:
- томаты в собственном соку – 250 гр;
- томатная паста – 1 ч. л.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- паприка (лучше копченая) – 1 ч. л.;
- орегано или тимьян;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- черный перец;
- соль – умеренно.
Томаты нужно соединить с пастой, чесноком и специями, формируя насыщенную, густую основу. Вводится немного масла, затем мясо равномерно покрывается маринадом и выдерживается в холодильнике 4–8 часов.
Лимонно-травяной маринад с цедрой подходит для курицы, индейки, рыбы и нежирной говядины.
Состав:
- сок лимона – 2 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- цедра лимона – немного;
- розмарин – 1 веточка;
- тимьян – 1 веточка;
- чеснок – 2 зубчика;
- черный перец;
- соль – умеренно.
Сок лимона соединяется с маслом и травами, добавляется чеснок и немного цедры, которая усиливает аромат. Мясо или рыба аккуратно обволакиваются маринадом. Время маринования для птицы составляет 2–4 часа, рыбы – 30–60 минут.
Также есть быстрый вариант для курицы – можно бросить мясо в нарезанный киви максимум на 10 минут, иначе белок станет слишком пластичным и будет сваливаться с шампура, заключила Разаренова.