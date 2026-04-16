16 апреля, 15:40

Диетолог Разаренова: маринад на кефире сделает шашлык безопаснее для здоровья

Фото: 123RF.соm/bondd

Маринад на основе кефира, лимона или йогурта может снизить образование вредных соединений при жарке шашлыка за счет содержащихся в нем кислот, рассказала Москве 24 диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.

"Это не делает шашлык здоровым продуктом, но он становится более безопасным в рамках рациона", – отметила специалист.

По ее словам, маринад за счет ферментации может снизить время приготовления блюда и предотвратить пересушивание мяса. В это же время маринады, купленные в готовом виде, часто перегружены натрием и простыми сахарами.

Менее вредным шашлык делает правильный выбор мяса – подойдет грудка индейки, курица, постная говядина или телятина. Баранина, скорее всего, не подойдет из-за количества жира. Во время готовки лучше не допускать образования корочки, чтобы термически обработать блюдо, но не перегреть его.

"Высокая температура приготовления на открытом огне приводит к образованию гетероциклических аминов и полициклических ароматических углеводородов – веществ, которые при регулярном употреблении повышают риск для здоровья. Подгоревшая корочка содержит наибольшее количество этих соединений", – отметила Разаренова.

Во время готовки на углях также окисляются жиры, присутствующие в мясе. Если использовать жирные части мяса и много соусов с избытком сахаров, то это увеличит калорийность рациона. Также шашлык редко едят умеренно, чаще большими порциями в сочетании с алкоголем и тяжелыми гарнирами, что перегружает ЖКТ и может спровоцировать обострение хронических заболеваний, добавила нутрициолог.

Разумной порцией для здорового человека является от 120 до 200 граммов мяса за один прием пищи. Необходимо также дополнить блюдо либо свежими овощами и зеленью, либо слегка термически обработанными. Это поможет лучше усваивать мясо за счет антиоксидантов, которые содержатся в зелени.

При этом шашлык противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, включая гастрит, панкреатит и желчекаменную болезнь. Его не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний печени, с нарушением пуринового обмена (подагра), с повышенным холестерином, при избыточной массе тела или ожирении из-за высокой калорийности.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость шашлычного набора в Москве составила 5,3 тысячи рублей, увеличившись на 7% за год. Средний чек на готовое для жарки мясо в апреле оказался на уровне 874 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. При этом количество покупок снизилось на 10%.

