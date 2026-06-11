Авиасалон МАКС отменен в 2026 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный авиационно-космический салон МАКС отменен в 2026 году. При этом "Гидроавиасалон" перенесен на следующий год, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В документе указано, что Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2027" состоится в сентябре в Геленджике, а Международный салон вертолетной техники и авиационных систем – в мае–июне в Казани.

МАКС проходит один раз в два года. Там презентуют созданные в России самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, агрегаты и системы, ракеты-носители и космические аппараты различного класса и назначения.

В 2025 году МАКС хотели отменить и перенести на 2026 год.

При этом его все же провели. Авиасалон прошел с 22 по 27 июля в онлайн-формате. Его организаторами стали госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон".

