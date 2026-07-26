Путин заявил, что РФ отвечает на развязанные Киевом боевые действия

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Россия не начинала боевые действия на Украине, она только отвечает на развязанный киевским режимом конфликт. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

"Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию", – отметил глава государства.

Он обратил внимание, что со стороны России агрессия отсутствует. При этом, по словам российского лидера, в настоящее время Киев публично возрождает нацистскую идеологию, демонстрируя агрессию в отношении мирных граждан.

Путин также подчеркнул, что морская пехота всегда впереди в зоне спецоперации. Ей удалось освободить уже более 20 населенных пунктов в этом году.

"Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять, и это оправданно, на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции, но планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны, они есть и они, безусловно, будут реализованы", – добавил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Владимиру Путину, в котором призвал к завершению конфликта, а также предложил встретиться в третьей стране.

В ответ российский лидер заявил, что письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам по конфликту. По его словам, украинская сторона "постоянно говорит" о том, что хочет встречи, при этом продолжая наносить удары, например как недавно по Старобельску в ЛНР.

