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09 июня, 11:33

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AD: Зеленский написал письмо Путину по указанию Европы для продолжения конфликта

Зеленский написал письмо Путину по указанию Европы для продолжения конфликта – СМИ

Фото: Getty Images/NurPhoto/Emmanuele Contini

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо Владимиру Путину по указанию европейских лидеров, которые хотят продолжения конфликта. Об этом сообщает AntiDiplomatico.

Как сказано в материале, это делалось для того, чтобы российский лидер сам призвал войска "продолжать работу". В публикации указывается, что именно страны Европы спонсируют и финансируют Киев ради выгоды.

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал его завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Президент России, в свою очередь, заявил, что пока не видит оснований для проведения встречи. Он напомнил, что в мае Зеленский уже обращался с такой просьбой через посредничество российского предпринимателя. Однако на следующий день после этого Киев атаковал колледж в Старобельске, что привело к гибели подростков.

Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского

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Сюжет: Переговоры по Украине
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