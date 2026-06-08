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08 июня, 14:14

Политика

Лавров назвал невежливой рассылку письма Зеленского к Путину по всему миру

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Глава МИД России Сергей Лавров назвал невежливой рассылку по всему миру письма президента Украины Владимира Зеленского, адресованного Владимиру Путину. Об этом он заявил по итогам переговоров с коллегой из Бангладеша Халилуром Рахманом.

"Так, наверное, вежливые люди не поступают", – заметил Лавров.

Он напомнил, что президент России уже подробно высказался на эту тему на ПМЭФ. При этом министр подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога, если он будет проходить "без жульничества".

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Президент России заявил, что на данный момент не видит оснований для проведения встречи. Он также упомянул, что в мае Зеленский уже обращался с подобной просьбой через посредничество российского предпринимателя. Однако, как отметил российский лидер, на следующий день после этого Киев осуществил атаку на колледж в Старобельске, повлекшую гибель подростков.

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