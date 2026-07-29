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29 июля, 09:32

Происшествия

Четыре человека погибли из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре человека погибли за сутки на территории Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.

По его словам, жертвы среди мирного населения зафиксированы в Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах.

Кроме того, в Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали еще 46 человек. По данным врио главы региона, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается помощь.

Ранее массовой воздушной атаке ВСУ подверглась Рязанская область. Из-за этого на территории одного из предприятий Рязани начался пожар. Жителей призывали оставаться в помещениях и не подходить к окнам. В результате 6 мирных жителей получили ранения.

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